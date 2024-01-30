Bursa’nın önemli mimari ve kentin sembol yapılarını ziyaret etme fırsatı bulan Başiskeleli vatandaşlar unutulmaz anlar yaşadı.

Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen kültür gezileriyle vatandaşlar haftada bir gün çeşitli illeri ziyaret etme fırsatı buluyor. Keyifli zaman geçirmenin yanı sıra, vatandaşlar tarihi ve kültürel birikimlerini de artırıyor. Kültür gezilerinin bu seferki durağı Bursa oldu. Vatandaşlar Emir Sultan Cami ve Türbesi’ni, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbelerini ziyaret etti. Öte yandan, I. Bayezid tarafından 1396-1400 yılları arasında yaptırılmış kentin tarihi sembollerinden Bursa Ulu Cami’ni, Sultan 2. Abdülhamid’in tahta çıkışının 29. yıl dönümü olan 31 Ağustos 1905’te törenle açılan Tophane Saat Kulesi’ni, 1491’de Sultan 2. Bayezid tarafından yapılan Bursa’nın tekstil merkezi olmasında önemli rol oynayan Kozahan’ı ve Bursa’nın Beylikten Cihan Devletine uzanan yolculuğunu görsel bir şekilde sunan Panorama 1326 Müzesi’ni gezdiler.

Geziye katılmak isteyen 18 yaş üstü vatandaşlar Başiskele Belediyesinin intranet sitesi üzerinde talep oluşturabiliyor.