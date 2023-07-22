Nevşehir Belediyesi tarafından, kadın ve gençlerin ülkemizin tarihi ve turistik merkezlerini daha yakından tanımaları için düzenlenen kültür turları başladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda 16-20 yaş arası gençler ve kadınlar için ücretsiz olarak Konya ve Çanakkale gezileri düzenlendi. Kayıtları geçtiğimiz günlerde tamamlanan ücretsiz turlar için kısa sürede bini aşkın genç ve kadın başvuruda bulundu.

Tur programları kapsamında ilk gezi Konya iline düzenlendi. Her gün bir otobüs şeklinde düzenlenen gezi programına katılan Nevşehirli kadınlar, tur rehberleri eşliğinde Mevlana Türbesi, Şemsi Tebrizi Türbesi, Alaaddin Tepesi ve Camii ziyaret ederek Tropikal Kelebek Bahçesini gezdi. Gezi sırasında ayrıca Nevşehir Belediyesi tarafından kadınlara öğle yemeği ikramında bulunuldu.

16-20 yaş arası gençlerin başvuruda bulunabildikleri Çanakkale turları ise 24 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Gençler Çanakkale turunda, Seyit Onbaşı Anıtı Rumeli Tabyası, Alçıtepe Hilali Ahmer Müzesi, Çanakkale Şehitler Abidesi, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı ve Eceabat’ı gezecekleri.

Nevşehir Belediyesi’nin Konya ve Çanakkale turları Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek.