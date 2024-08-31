Osmangazi Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasını ilelebet yad etmek adına hazırlanan Atatürk Anıtı, görkemli bir törenle açıldı. 30 Ağustos gibi anlamlı bir günde açılışı yapılan anıt ile Zafer Bayramı coşkusu taçlandırıldı.BURSA (İGFA) - Heykeltıraş Pınar Öktem Doğan tarafından yapılan Atatürk Anıtı, Osmangazi Belediyesi’nin bahçesindeki yerini aldı. Atatürk’ün parmağıyla geleceği işaret ettiği ve geleceğin temsilcisi olan bir kız çocuğunu kucağında tuttuğu heykel, 5 metre yüksekliğine sahip. Anıtın arkasında bulunan blok üzerinde yer alan kırmızı granit alan Türk Bayrağı’nı, sonsuzluğu temsil eden soyut rölyef alan ise Cumhuriyet’in aydınlık değerlerini temsil ediyor. Kaideye yerleştirilen anıtın üzerinde ise Atatürk’ün ‘Benim manevi mirasım bilim ve akıldır’ sözü yer alıyor. Atatürk Anıtı, belediye binası girişinde yer alan Osman Gazi Heykeli’nin tam karşısına dikildi. Bir tarafta Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi’nin, diğer tarafta ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelleri, belediyeye gelen misafirleri karşılayacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Atatürk Anıtı’nın açılış törenine; Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Heykeltıraş Pınar Öktem Doğan, CHP Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk, Kayıhan Pala ve Orhan Sarıbal, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Bursa Kent Konseyi Başkanı Ertuğrul Aksoy ve çok sayıda yurttaş katıldı.

“OSMANGAZİ’DE ANLAYIŞI DEĞİŞTİRİYORUZ”

Açılış töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 30 Ağustos gibi önemli bir günde önemli bir açılışa ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Belediyemizin bahçesinde Osman Gazi heykeli vardı. Osman Gazi de bizim önemli bir değerimiz. Belediyenin bahçesindeki Osman Gazi heykeli eliyle bir yeri işaret ediyordu. Dedik ki, işaret ettiği yerde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olması gerekir. Bu ana fikirden yola çıktık, Atatürk’ü Osmanlı Devleti’nin kurucusunun işaret ettiği yerde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olarak burada ölümsüzleştirmeye karar verdik, emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

Atatürk’ün de geleceği işaret ettiğine dikkat çeken Başkan Aydın, “O’nun işaret ettiği yer de kaideye ‘Benim manevi mirasım bilim ve akıldır’ sözüyle yazıldı. Atatürk, Selçuklu Devleti’nin nasıl yıkıldığını çok iyi okumuş, etüt etmiş, Osmanlı’nın nasıl yıkıldığını bizzat yaşamış dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin de ilelebet payidar kalabilmesi için en tepeye bilimi, akılı ve muasır medeniyetler seviyesine erişmeyi hedef koymuş. Bu hedef doğrultusunda bu heykel ve anıt burada inşallah ölümsüzleşecek. Biz 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bir ormancılık günü, diğer bir gün olarak değil bu ülkenin var olma meselesi olarak görüyoruz. Bundan sonra da öyle göreceğiz. Atatürk, bu riskli operasyon büyük taarruza başlarken hocasının karşı çıkmasına rağmen, belki de bağımsızlığımızın son günü olabilir diyerek, o büyük taarruzu düşmanında hiçbir şekilde hasep edemediği şekilde başlatıp, Fatih Sultan Mehmet’in de tarihte söylediği gibi Hector’un da intikamını aldık diyerek sonlandırıyor. Truva savaşındaki Hector, intikamını aldık der kayıtlara o şekilde geçer, bize seçimden önce sorduklarında hep aynı cevabı veriyorduk, birçok iş yapacağız ama öncelikle anlayışı değiştireceğiz. Osmangazi’de anlayışı değiştireceğiz dedik ve seçildiğimiz ilk günden itibaren bu anlayışı değiştirmenin ürünleri olan hizmetleri hayata geçirmeye başladık. Bundan sonrada bu hizmetlere devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“ATATÜRK’ÜN ÖLÜMSÜZ MİRASINI GELECEK NESİLLERE AKTARMAYI AMAÇ EDİNDİK”

Atatürk anıtının yapımcısı Heykeltıraş Pınar Öktem Doğan da yaptığı konuşmada, “Zafer Bayramı, Türk Milleti’nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde elde ettiği büyük zaferin kutlandığı en önemli günümüzdür. Bu önemli günde Atatürk’ü zaferimizi anmak ve gelecek kuşaklara bırakmak üzere yapılan bu eser Atatürk’ün kahramanlığını kararlığını ve liderliğini bizlere anlatmaktadır. Onun önderliğinde Türk Milleti, 30 Ağustos’ta Dumlupınar Meydan Muharebesi’nde bütün gücünü ortaya koyarak zaferi kazanmıştır. Eser, bu büyük zaferi ve Atatürk’ün ölümsüz mirasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla yapılmıştır. Onun şahsında Türk Milleti’nin bağımsızlık ve özgürlük için verdiği mücadeleyi simgelemektedir. Bu heykel gelecek kuşaklara büyük önderimizin mirasını ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın önemini hatırlatmak adına önemli bir semboldür. Eserde Atatürk’ün kucağındaki kız çocuğu geleceği simgelemektedir. Onların üzerinde Türk Bayrağı ve yükselen ay yıldız Cumhuriyeti, onu dalgalar halinde göğe yükselten kayalar ise Türk Milleti’nin yenilmez gücünü bizlere göstermektedir. Kaidenin altındaki çiçekler ise gelecek nesillerimize çiçekler gibi açan çocuklarımızdır. Bu eseri burada meydana getirmemizin bize onurunu yaşatan Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın ve çok emeği olan Belediye Başkan Yardımcımız Mutlu Esendemir’e çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de, Osman Gazi’nin heykelinin işaret ettiği doğru bir yere Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelinin çok yakıştığını belirterek, “Bu güzel eserin buraya yapılmasında emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum” dedi.

“EMEĞİ GEÇEN HERKESİ KUTLUYORUM”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Başkan Erkan Aydın başta olmak üzere emeği geçenleri kutlayarak, “30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun. Bu hepimizin bayramı Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan her bir kişinin içselleştirerek kutlaması, anması gerektiğini ve nereden nereye geldiğine inanıyorum. Bu önemli günde, bu güzel eser Osmangazi ve Bursa’ya çok yakıştı” diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, “Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı o günün coşkusu ve milli şuurla kutluyorum. Bayramımız daim olsun. Bu heykelin yapımında emeği geçen herkesi kutluyorum” derken, CHP Bursa Milletvekili Kayahan Pala da, “Bugün çok güzel bir gün yaşıyoruz. Tekrar coşkuyla 30 Ağustos’ları kutlamaya başladık. Bunda emeği geçen tüm belediye başkanlarımızı kutluyorum. Bugün çok önemli bir anıtı açıyoruz. Ben çok önemli 3 sözcüğe dikkatinizi çekmek istiyorum. Bilim, akıl ve devrim, hep birlikte bilim ve akılın ışığında bu ülkede yeni bir devrimle çocukların yatağa aç girmeyeceği, gençlerin tekrar gelecek için hayal kurabileceği, herkesin eşit bir yurttaş olarak yaşayabileceği bir Türkiye’yi birlikte kuracağız” şeklinde duygularını dile getirdi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise, “Zafer Bayramı’nda güzel bir anıt açılışı yapıyoruz. Sembolik gibi görünse de aslında her anıt ve her sembolik yapı bir politik tutumdur. Bir ideoloji ve mücadeledir. Bu Atatürk anıtı da emperyalizme karşı verilmiş bir mücadelenin sembolüdür” dedi.

Konuşmaların ardından Atatürk Anıtı’nın üzerindeki örtü büyük bir coşku içinde indirildi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, heykeltıraş Pınar Öktem Doğan’a bir teşekkür plaketi sundu.