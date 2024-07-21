Nevşehir’in il oluşunun 70. Yıl dönümü dolayısıyla Kayaşehir’de düzenlenen tören büyük ilgi gördü. Gerçekleştirilen konser programı ve havai fişek gösterisi ile birlikte vatandaşlar coşku içerisinde şehrin yeni yaşını kutladı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Kayaşehir’de düzenlenen tören ilk olarak çocuklar için düzenlenen eğlence programı ile başladı. Maysa ve Bulut adlı çocuk tiyatrosu ve kukla gösterileri ile eğlenen çocuklara ve vatandaşlara burada çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Sünnet Şöleni kapsamında sünnetleri yapılan 200’ü aşkın çocuğun da aileleri ile birlikte katıldıkları program daha sonra halk oyunları gösterisi ile devam etti.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir’in il oluşunun 70. Yıl dönümünü kutlamanın heyecanı Nevşehirlilerle birlikte şehrin gözbebeği olan Kayaşehir’de kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Nevşehirlilerin arzu ettikleri, hayalini kurdukları bir şehir imar ve inşa etmek için büyük çaba gösterdiklerini kaydeden Arı, kendisine verdiği desteklerden dolayı tüm Nevşehirlilere teşekkür etti.

Arı, "Bundan tam 70 yıl önce il olduk. Her ne kadar makus tarihini değiştirecek adımlar atılmasa da birisi gelir şehir onu bağrına basar makus tarihini değiştirir. Evladım gibi, gözüm gibi koruduğum Kayaşehir’e yeni bir gerdanlığın açılışını yapıyoruz. Benim şehirde en önem verdiğim işlerden bir tanesi Kayaşehir. Çünkü; bu şehrin ekonomik kaderini değiştirecek yer Kayaşehir. Gençlerimize istihdam kapısını açacak yer Kayaşehir’dir.Bu şehirdeki marabalığı ve ağalığı bitirecek yer Kayaşehir’dir. Burası tam anlamıyla turizme açıldığı zaman bu şehir yıldız gibi parlayacak ve makus tarihi değişecek” dedi.

Arı’nın konuşmasının ardından sahne alan Mustafa Kemal Şimşek seslendirdiği türkülerle Nevşehirlilere adeta müzik ziyafeti sundu.

Konser programı sırasında gerçekleştirilen havai fişek gösterisi ilgiyle izlenirken Meryem Ana Kilisesi ve Kayaşehir VR Merkezi’nin tamamlanan aydınlatmalarının açılmasıyla da adeta görsel bir şölen sunuldu.