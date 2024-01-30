İnegöl Hastane Geliştirme ve Sosyal Yardım Derneğinde 19 yıl başkanlık yaparak İnegöl’e büyük hizmetler veren Nevzat Kaçar, dün tedavi gördüğü Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi öğlen namazına müteakip Suyolu Camiinden kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Belediye Başkanı Alper Taban, başkan yardımcısı Fevzi Dülger, Sağlık-Sen Bursa Şube Başkan yardımcısı Hüseyin Aydın, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda cemaat katıldı.

Yıldırım Gazetesi olarak, merhum Nevzat Kaçar’a Allah’tan rahmet, dost ve yakınlarına ise baş sağlığı dileriz.

Kaynak: İBRAHİM USLU Muhabir: İBRAHİM USLU