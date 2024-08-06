Niğde'de çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, hayvanseverler ve kamuoyunda büyük tepki topladı. Görüntülerde, bir grup köpeğin toplu halde itlaf edildiği iddia ediliyor. Bu durum, sosyal medya kullanıcıları tarafından sert bir şekilde eleştirildi ve yetkililere durumu acilen inceleme çağrısında bulunuldu.

Hayvan hakları savunucuları, bu tür olayların kabul edilemez olduğunu vurgularken, yetkililerden olayın aydınlatılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını talep etti. Niğde'deki yetkililer ise iddiaları araştırdıklarını ve gerekli adımların atılacağını belirtti.

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bu görüntüler, hayvan haklarına yönelik duyarlılığı bir kez daha gündeme taşıdı ve geniş bir kesimin tepkisini çekti. Olayla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.