Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda namağlup şampiyon olan 16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı'nı sosyal medya üzerinden tebrik etti. Başkan Özdemir, yayımladığı mesajda milli takımın başarısından duyduğu gururu dile getirerek, genç sporcuları kutladı.

Şampiyonadaki üstün performanslarıyla dikkat çeken 16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, turnuvayı yenilgisiz tamamlayarak büyük bir başarı elde etti. Başkan Özdemir, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Bulgaristan’da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda namağlup şampiyon olan 16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Muhteşemsiniz, sizlerle gurur duyuyoruz."