Almanya’da otomotiv sektöründeki kriz sürerken, ülkenin önde gelen otomobil üreticilerinden Volkswagen Grubu 50 bin çalışanıyla yollarını ayırma kararı aldığını açıkladı.

Alman medyasında yer alan haberlere göre Volkswagen Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume şirket hissedarlarına gönderdiği mektupta, "2030 yılına kadar Almanya'daki tüm Volkswagen Grubu genelinde yaklaşık 50 bin işten çıkarma yapılacak" ifadelerini kullandı.

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK KÂRI ELDE EDİLDİ

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi konumunda olan Volkswagen grubunun bu kararında 2025 yılındaki net karının yüzde 44 azalarak 12.4 milyar eurodan 6.9 milyar euroya gerilemesi etkili oldu. Şirket geçtiğimiz yıl 2016'daki dizel skandalından bu yana kaydedilen en düşük net karını elde etmişti. Düşük net karının sebepleri arasında ise yan kuruluşu Porsche’deki yüksek giderler, ABD ile yaşanan gümrük vergileri anlaşmazlığı, jeopolitik riskler ve yeniden yapılanma adımları kapsamındaki yüksek giderler olduğu belirtildi.

İŞTEN ÇIKARMALAR BÜYÜYOR

Volkswagen, 2024 yılının sonunda sendikalarla yapılan anlaşma gereği 2030 yılına kadar 35 bin kişiyi işten çıkarma konusunda anlaşmaya varmıştı. Söz konusu dönemde Volkswagen grubu, Çinli üreticilerle rekabet edebilmek ve Avrupa'daki düşen talep ve elektrikli araçların beklenenden daha yavaş benimsenmesiyle mücadele için söz konusu kararı aldıklarını duyurmuştu.

Bugün yapılan açıklama, Volkswagen Grubu’nun işten çıkarma planlarını daha da genişleteceğine işaret etti. Alman basınında yer alan haberlerin ardından şirket sözcüleri, işten çıkarılması planlanan 50 bin kişinin içinde 2024 yılında varılan anlaşma kapsamında işten çıkarılması kararlaştırılan 35 bin çalışanın da bulunduğunu belirtti. Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche gibi markaları bünyesinde barındıran Volkswagen Grubu, dünya genelinde 662 bin kişiye istihdam sağlarken Almanya’daki çalışan sayısı ise 293 bin olarak kaydediliyor.