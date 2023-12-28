Hayırsever Bakgör ailesinin desteğiyle inşa edilecek olan Nilüfer Belediyesi Serpil Bakgör Kreşi’nin temeli atıldı. Çalışan kadınların çocuk bakımıyla ilgili sorunlarına çözüm üretmeyi önemsediklerini belirten Başkan Turgay Erdem, her mahalleye bir kreş açmak istediklerini söyledi.

Eğitim amaçlı projelere her zaman öncelik veren Nilüfer Belediyesi, çocuk eğitiminin en önemli basamaklarından biri olan kreşlerine bir yenisini daha ekliyor. Daha önce hizmete giren Burak Berk Kreşi ve Çamlıca Kreşi’nin ardından İhsaniye Mahallesi’nde 2 bin 900 metrekare alanda inşa edilecek olan Nilüfer Belediyesi Serpil Bakgör Kreşi’nin temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Hayırsever Bakgör ailesinin katkılarıyla yapılacak olan 12 sınıflı kreş, yaklaşık 200 çocuğa eğitim verebilecek. Yoğun bir katılımla yapılan temel atma töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, projenin önemine değinerek hayırsever Bakgör ailesine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yeni bir eğitim kurumunu kente kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Başkan Erdem, “Hayırsever Bakgör ailesinin desteğiyle Nilüfer’e üçüncü kreşi kazandırıyoruz. Bakgör ailesine bütün Nilüferliler adına teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 23 Nisan Mahallemizdeki Nilüfer Belediyesi Burak Berk Kreşi’ni ve Çamlıca Mahallemizde İzzet Şadi Sayarel Huzurevi’nin alt katındaki Çamlıca Kreşimizi de yine hayırseverler desteğiyle hizmete açtık. Her iki kreşimize de gösterilen yoğun ilgi bu alandaki büyük eksikliği ortaya çıkardı. Bize bu konuda çok talep var. Çalışan kadınların çocuk bakımıyla ilgili sorunlarına çözüm üretmek bizim önceliğimiz. Bu bakış açısıyla Nilüfer’in her mahallesine bir kreş açmak istiyoruz. Bugün üçüncüsü için temel atıyoruz ve bunu yıllara yayarak devam ettireceğiz” dedi.

Bin 450 metrekare kapalı alana sahip olacak kreşin Eylül ayında açılmasını hedeflediklerini sözlerine ekleyen Başkan Erdem, hem görsel sanatlarla ilgili, hem de sportif eğitimlerin verileceği kreşte çocuklara nitelikli bir eğitim altyapısı sağlamak için herşeyin düşünüldüğünü kaydetti.

Törene katılan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de Nilüfer Belediyesi’nin sosyal projelere önem verdiğini vurgulayarak, “Hayırsever insanların bu topraklarda elde ettiği kazanımları yine insan odaklı paylaşması çok önemli bir davranış. Bu proje de insana yapılan katkı anlamında çok önemli.Tüm çocuklarımız eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanmalı. Buradaki çocuklar çok şanslı olacak.Katkısı olan herkese Nilüferliler adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Törende hayırsever Bakgör ailesi adına konuşan Ferhat Bakgör de, pandemi sürecinde hayatını kaybeden yengesi Serpil Bakgör’ün adını bu kreşle yaşatmak istediklerini söyledi. Projenin bölgeye değer katacağını ifade eden Bakgör, kendilerine bu imkanı sağladığı için Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür etti. Ferhat Bakgör ayrıca projeyi en kısa zamanda tamamlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Başkan Turgay Erdem ve beraberindekiler Nilüfer Belediyesi’nin kreşlerinde eğitim alan çocuklarla birlikte butona basarak temele ilk harcı attı.