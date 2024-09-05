Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı İnegazi Mahallesinde yapılması planlanan 124 hektarlık taş ocağına çevreciler ve mahalle sakinlerinden yoğun tepki geldi. Projenin, yerleşim alanına sadece 400 metre uzaklıkta olması ve Kayapa Göleti ile yapılması planlanan Yaylacık Barajı'na yakınlığı, içme suyunu tehdit edebileceği gerekçesiyle endişelere yol açtı.

Taş Ocağına Tepkiler

İnegazi, Atlas, Üçpınar, Kadriye, Çalı, Yaylacık ve Tahtalı köylerinin sakinleri, taş ocağı projesini protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Eyleme Nilüfer Belediyesi Başkanvekili Salih Güleç, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Emre Karagöz ve Okan Şahin, Bursa Kent Konseyi Başkanı Ertuğrul Aksoy, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın, Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun ve DOĞADER Başkanı Murat Demir katıldı. Vatandaşlar, ellerinde pankartlarla İnegazi Mahalle meydanında toplanarak projeye karşı çıktılar.

Çevresel ve Tarımsal Endişeler

Proje karşıtları, taş ocağının tarım ürünlerinin verimsizliğine yol açacak toz bulutları yaratacağı, mera alanlarını yok edeceği ve bölgedeki hayvancılığı olumsuz etkileyeceğini belirtti. Ayrıca, taş ocağının yapılacağı yerin, Kayapa Göleti ve Yaylacık Barajı'na yakın olması nedeniyle içme suyu kaynaklarını kirletebileceği iddia ediliyor. DOĞADER Başkanı Murat Demir, taş ocağının Bursa'nın içme suyunu tehdit edeceğini ve bölgenin doğal yaşamını yok edeceğini vurguladı. Demir, “Yıllardır bu bölgenin doğasını korumak için mücadele ediyoruz. Şimdi ise yeni bir taş ocağı projesi gündemde. Bu proje, Yaylacık Barajı’nın havzasını ve Bursa’nın içme suyunu ciddi şekilde tehdit edecek” dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin Kararlı Tavrı

Nilüfer Belediyesi Başkanvekili Salih Güleç, taş ocağına karşı kararlı bir şekilde durduklarını ifade etti. Güleç, “Bu toprakların evladı olarak İnegazi Mahallesine yapılması planlanan taş ocağına karşı çıkıyoruz. Bu proje, dinamitlerin patlatılmasını, çevrenin toz bulutlarıyla kaplanmasını ve su kaynaklarımızın yok edilmesini beraberinde getirecek. Nilüfer için büyük bir yıkım olacaktır. Bu projeye geçit vermeyeceğiz ve tarım arazilerimizi, su kaynaklarımızı korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bölgedeki vatandaşlar, çevre ve su kaynakları açısından taş ocağının yaratacağı olumsuz etkileri dile getirerek projeye karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirttiler. Taş ocağının yapılacağı alanın çevresel ve tarımsal değerleri göz önüne alındığında, bu projenin yerel halk ve çevreciler tarafından büyük bir hassasiyetle takip edildiği açıkça görülüyor.