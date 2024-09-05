Bursa'nın Kestel ilçesinde, Lise Caddesi üzerinde bulunan kavşak, her hafta meydana gelen kazalarla dikkat çekiyor.BURSA (İGFA) - Bursa Caddesi, Papatya Sokak ve Çeşni Sokağı birbirine bağlayan bu kavşak, sürücüleri zor durumda bırakıyor. Mahalle sakinleri kazaların büyük çoğunluğunun, kavşağın dönüşlerinde yaşanan sıkıntılardan ve ışıklandırma eksikliğinden kaynaklandığını söylüyor.

Sürücüler, bu kavşakta yaşadıkları zorlukları dile getirerek yetkililerden acil önlem alınmasını istiyor. Özellikle gece saatlerinde kavşaktan geçmenin zorluğundan şikayet eden çevre sakinleri, yeterli ışıklandırmanın olmamasının, kazaları kaçınılmaz hale getirdiğini belirtiyor.

Kestel halkı, yetkililere seslenerek kavşaktaki ışıklandırma ve sinyalizasyon eksikliklerinin giderilmesini talep ediyor. Geceleri görüş mesafesinin düşük olması ve kavşağın karmaşık yapısı nedeniyle yaşanan kazalar, bölge sakinlerini tedirgin ediyor.