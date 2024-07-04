Nilüfer Belediyesi ile Nilüfer Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen Nilüfer Bisiklet Akademisi ile Nilüferliler, güvenli sürüş tekniklerini öğreniyor.

Çevre dostu bir ulaşım aracı olan bisiklet kullanımının yaygınlaşması amacıyla başlatılan Nilüfer Bisiklet Akademisi’nde, Nilüferliler bisikletle buluşuyor. Nilüfer Belediyesi’nin Nilüfer Kent Konseyi iş birliğinde 2015 yılından beri düzenlediği Nilüfer Bisiklet Akademisi bu yıl da devam ediyor. Nilüferliler, Yeşil Bursa Bisiklet Grubu’ndan gönüllü eğitmenler tarafından verilen derslerle bisiklet kullanmayı öğreniyor.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı’nda haftada iki gün ücretsiz bir şekilde eğitim alan katılımcılar, bisikleti tanıyor ve güvenli sürüş tekniklerini öğreniyor. Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi eğitimlerde kullanılması için bisiklet ve kaskları da katılımcılara temin ediyor. Nilüfer Bisiklet Akademisi’ndeki 8 hafta boyunca verilen eğitimlerde toplam 75 kişi bisiklet kullanmayı öğrendi.

Eğitimin son gününe katılan Nilüfer Belediyesi Şadi Özdemir, hedeflerinin bisiklet kullanımını teşvik etmek olduğunu söyledi. Bisikletin doğayla dost olduğuna vurgu yaparak, “Nilüfer Bisiklet Akademisi ile çocuklara ve yetişkinlere bisiklet eğitimi veriyoruz. İnanıyorum ki Nilüfer’in sokaklarında bisikletle gezenlerin sayısı her zamankinden daha fazla olacak. Biz de bunun için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.