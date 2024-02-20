Nilüfer’de öğrenciler, Nilüfer Belediyesi tarafından getirilen enginar ve çilek fidelerini toprakla buluşturdu. Önce bilgi alan sonra da fideleri diken öğrenciler toprakla temas ederek derslerin yorgunluğunu da attı.

Tarımı destekleyici çalışmalarıyla Türkiye’de örnek projeleri hayata geçiren Nilüfer Belediyesi, öğrencileri de tarımla buluşturuyor. Bu maksatla okullarda da çeşitli etkinlikler düzenleyen Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Kırsal Alan Bürosu, öğrencilere farklı bir deneyim yaşattı. Okuldan da gelen talep üzerine okulun bahçesinde oluşturulan tarım alanında enginar ve çilek fidesi dikimi yapıldı. Derslerine tarım molası veren öğrenciler, önce fide dikimi hakkında bilgi aldı, ardından da fideleri toprakla buluşturdu. Nilüfer Belediyesi çalışanları, öğrencilere ekilen fidelerin bakımı hakkında da bilgi verdi.