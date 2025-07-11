Denetimler, özellikle Görükle, 23 Nisan ve Odunluk mahallelerinde yoğunlaştı. Ana caddeler ve park alanlarında faaliyet gösteren seyyar satıcılar, halk sağlığını tehdit eden koşullarda gıda ürünleri satmak, kaldırımları işgal ederek yayaların geçişini engellemek ve haksız kazanç sağlamakla suçlandı.

Yapılan operasyonlarda, ekipler daha önce uyarılmasına rağmen satışlarına devam eden seyyar satıcılara ait tezgâhları kaldırdı ve ürünlere el koydu. Yasal işlem başlatılan bu kişiler hakkında cezai yaptırımlar uygulandı. Operasyonlar sonucunda 3 minibüs dolusu tezgâh ve çeşitli ürün toplanarak alandan uzaklaştırıldı.