Nilüfer Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM-BEL-SEN) arasında, 455 memur ve 36 sözleşmeli çalışanı kapsayan yeni bir toplu iş sözleşmesi imzalandı. 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olacak sözleşmeyle birlikte, 491 personel daha iyi sosyal haklara ve mali iyileştirmelere kavuştu.

Yeni sözleşme ile çalışanların refah payı yüzde 85'ten yüzde 95'e yükseltildi. Buna ek olarak, 15 Aralık'ta ödenecek maaşların yanı sıra, çalışanlara sosyal denge tazminatı tutarında ek bir ödeme yapılması kararlaştırıldı. Toplu iş sözleşmesi sosyal haklar konusunda da iyileştirmeler getirdi. Yeni doğum yapmış kadın çalışanların annelik izninin ardından kullanabilecekleri günlük süt izinleri 1,5 saatten 2 saate çıkarıldı.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde düzenlenen toplu iş sözleşmesi imza törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, TÜM-BEL-SEN Bursa Şube Başkanı Pınar Koşal ile iş yeri temsilcileri ve çalışanlar katıldı.

NİLÜFER'İN GELECEĞİ AYDINLIK OLACAK

Kısıtlayıcı faktörlere ve memur maaş zamlarının kontrolleri dışında gerçekleşmesine rağmen, belediye çalışanlarına daha iyi yaşam koşulları sağlamak için çabaladıklarını kaydeden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir şunları söyledi: "Bu süreçte hem yasal hem de bütçesel zorluklarla karşılaşıyoruz. 491 çalışanımız için 31 Aralık 2025'e kadar geçerli olacak bir sözleşme yaptık. Refah payında artış ve sosyal haklarda iyileştirmeler sağladık. Şu an bir geçiş sürecindeyiz. Toparlanmak için zamana ihtiyacımız var. Bütçemizi iyileştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Yeni gelir kaynakları yaratırken tasarruf da yapacağız. Nilüfer Belediyesi için gelecek dönemin daha aydınlık olacağına inanıyorum."

Sendikal mücadelenin içinde bulunmuş ve bunun zorluklarını iyi bilen biri olarak sendika mücadelesini her zaman desteklediğini dile getiren Başkan Şadi Özdemir, "Bu desteklere karşılık bizim de sizden beklentilerimiz var. Kamu çalışanlarının verimsiz olduğu algısını kırmak için örnek olmanız gerekiyor. Sizlerin daha disiplinli ve daha verimli çalışmalarını bekliyoruz" dedi. Özdemir, konuşmasını, "Biz ve çalışanlarımız aynı taraftayız. Kamu yararı için birlikte çalışıyoruz. Gelecekteki sözleşmelerin daha iyi olması için hep beraber çaba göstereceğiz" sözleri ile tamamladı.

Şadi Özdemir'in CHP Bursa İl Başkanlığı yaptığı dönemde kendisinin de CHP Niğde İl Başkanı olduğunu anımsatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem de bu dönemde Başkan Şadi Özdemir ile iyi diyaloglarının olduğunu belirtti. Adem, "Şadi Başkan'ın emek ve mücadelesini, ayrıca kararlı yapısını çok iyi biliyorum. İnanıyorum ki ileride sizlere, yaşam standartlarınızı yükseltecek ek ödemeler sağlayacak ve bunun için gerekli kaynağı bulacaktır. Bunu yapabilecek güce sahip. Çünkü bizim temel anlayışımız, gerçekten halkçı belediyeciliğe önem veren ve çalışma arkadaşlarımızın yaşam kalitesini önemseyen bir yaklaşıma dayanıyor" diye konuştu.

Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan zorlu ekonomik koşullara ve Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne rağmen imzalanan sözleşme ile yeni kazanımlar elde ettiklerini kaydeden TÜM-BEL-SEN Bursa Şube Başkanı Pınar Koşal ise kamucu yaklaşımla atılacak adımlarda belediyelerin yanlarında olacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve TÜM-BEL-SEN Bursa Şube Başkanı Pınar Koşal toplu iş sözleşmesine imza attı. Yeni imzalanan sözleşme alkışlar ve şarkılar eşliğinde kutlandı.