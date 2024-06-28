BURSA’DA KAÇ ELİT VAR?

Yayınlanan analizde Bursa’da kalburüstü diye tabir edilen, elitlere özel bir alan açıldı. Buna göre ilde A+ grubunda yer alan insan sayısı 174 bin 445 kişi. Bu grubun Bursa nüfusuna oranı ise yüzde 5,54. Halk tabiriyle elit tabakayı oluşturan insanlar, bu grupta yer alıyor.

A grubunda ise 802 bin 32 kişi yer alıyor. Bu grubun İnegöl nüfusuna oranı ise yüzde 25,47’dir. A grubu sosyo-ekonomik düzeyi en iyi olan gruptur.

BURSA’DA YENİ ZENGİN SAYISI KAÇ?

"Yeni zengin" olarak da tanımlanabilen ikinci(B) grup; özel sektörde önde gelen yöneticiler, kamu üst düzey yöneticileri ve orta-büyük esnaf sahiplerinden oluşuyor. Bu kategori de Bursa’da 736 bin 116 kişi yer alıyor. Bu grubun İnegöl nüfusuna oranı yüzde 23,38. Elit ve Yeni Zengin kategorileri birleştiğinde ise zengin kişi sayısının toplamı 1 milyon 712 bin 593 kişiye çıkıyor. Bu kişilerin nüfusa göre oranı ise yüzde 54,40 ulaşıyor.

BURSA’DA MESLEK SAHİBİ, MEMUR, KÜÇÜK ESNAF SAYISI KAÇ?

Profesyonel meslek sahiplerinden ve yöneticilerinden oluşan C1 grubu aile içinde 1 kişinin çalışma oranının en yüksek olduğu grup olarak gösterildi (%72). Eğitim düzeyi, özellikle lisans eğitimi, aile reisleri için genellikle söz konusu değil. Bu gruba mensup insanlar, genellikle sahibi oldukları evlerde oturmaktadırlar. Sosyo-ekonomik statü gruplarından bir diğerini oluşturan C2 grubunu genellikle memurlar, işçiler ve küçük iş sahipleri (esnaf) oluşturuyor. C grubunda Bursa’da 839 bin 326 kişi yer alıyor. Bu grubun Bursa nüfusuna oranı yüzde 26,66.

BURSA’DA MAVİ YAKALI, KALİFİYE VE YARI KALİFİYE İŞÇİ SAYISI KAÇ?

Bu grup sosyo-ekonomik statü; mavi yakalı çalışanlardan, kalifiye ve yarı kalifiye işçilerden oluşmakta. D grubunda Bursa’da 595 bin 870 kişi yer alıyor. Bu grubun Bursa nüfusuna oranı yüzde 18,92.

BURSA’DA KALİFİYE OLMAYAN VE VÜCUTLARI İLE ÇALIŞANLAR İŞÇİ SAYISI KAÇ?

Bu grup, kalifiye olmayan işçiler, vücutları ile çalışanlar (tarım işçileri, hamallar vb.), küçük esnaflar ve işsizlerden oluşmakta. E grubunda Bursa’da 66 bin 782 kişi yer alıyor.

SOSYO-EKONOMİK STATÜ NEYE GÖE BELİRLENİR?

Toplumsal kesimlerin hangi sosyo-ekonomik statü grubuna ait olduğunun belirlenebilmesi için önemli olan değişkenler çeşitli istatistiksel yöntemler yardımıyla saptanmıştır. Bu yöntemler ile kişilerin gelir miktarı, bağlı olduğu meslek grupları, üzerlerinde olan mülkiyet ve tapular, eğitim düzeyleri, ev içerisinde sahip oldukları eşyalar gibi değişkenler bazında, Sosyo-Ekonomik Statü Endeksi geliştirilmiştir.