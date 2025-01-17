Nilüfer Belediyesi'nin Balat Ahmet Yesevi Mahallesi'nde çalışmaları tamamladığı Zümrüt Parkı ve Nilbel Kafe, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarı Bülent Çaklı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Herkesin Nilüfer'de yaşamak istediğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Mahallelerde buluşma noktası olsun istiyoruz. Vatandaşlarımızın televizyon karşısından çıkıp aileleriyle birlikle olmasını istiyoruz. Aileler yaz akşamları kendi çay ve kahvelerini alıp parka gelsin istiyoruz. Çocuklar güvenli alanlarla sosyalleşsin. Bursa için bu mekanların daha fazlasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımız park içerisinde bulunan Nilbel Kafe'den çayını da alabilecek. Yaz boyunca yerde minderler üzerinde vakit geçirebilecekler. Nilüfer, herkesin yaşamak istediği bir yer. Osmangazi ve Yıldırım'ın geçen yıla göre nüfusu azalmış. Sadece Nilüfer'de artmış. Herkes Nilüfer'de yaşamak istiyor. Zümrüt Parkı'nı 5 ay içerisinde yaptık. 6 bin 905 metrekarelik bir alan, bunun 800 metrekaresi halı saha. Çocukların oynayabileceği kum parkıda mevcut" şeklinde konuştu.