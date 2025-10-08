Nilüfer Belediyesi’nin “Sağlık Buluşmaları” kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikte, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde kansere karşı bilinçlenme ve erken tanının hayati önemi ele alındı. Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi’nde düzenlenen “Erken Tanı Hayat Kurtarır” başlıklı söyleşinin moderatörlüğünü Yüksek Hemşire Hüsniye Altıntaş üstlendi.

Söyleşide, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Can Başaran ile Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özkan Kanat, meme kanseriyle mücadeleye dair önemli bilgiler paylaştı. Etkinliği Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin’in yanı sıra çok sayıda katılımcı ilgiyle takip etti.

Dr. Can Başaran, meme kanserinin hem dünyada hem de Türkiye’de kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olduğunu belirterek, erken tanı yöntemleri ve cerrahi tedavi seçenekleri hakkında bilgilendirme yaptı. Kadınların herhangi bir şikâyetleri olmasa dahi 20 yaşından itibaren düzenli doktor kontrolleri ve ultrason muayenelerini ihmal etmemeleri gerektiğini vurgulayan Başaran, 40 yaşından sonra ise iki yılda bir mamografi taraması yaptırmanın hayati önem taşıdığını ifade etti.

Prof. Dr. Özkan Kanat ise her hastanın tedavi sürecinin kişiye özel olduğunun altını çizdi. Erken tanının tedavi başarısındaki rolüne dikkat çeken Kanat, ayrıca günümüzde sıkça gündeme gelen akıllı ilaçlar ve immünoterapi yöntemleri hakkında da katılımcılara kapsamlı bilgi verdi.

Bu hastalığı atlatan fotoğraf sanatçısı Serpil Savaş ise kanser teşhisini aldığı gün, belirsizliğin yaşamında olumsuzluk yarattığını belirterek, o dönemde elindeki en güçlü aparatın fotoğraf makinesi olduğunu kaydetti. Gözleriyle hayata yeniden, başka bir yerden bakmayı öğrendiğini ifade eden Savaş, serginin o yolculuğun izlerini taşıdığını belirterek, “Her kare, umudun nasıl filizlendiğini, ışığın nasıl karanlıktan doğduğunu ve yaşamın aslında ne kadar güçlü olduğunu anlatıyor. “Görünmeyeni Gör” benim için yalnızca bir sergi değil: yeniden doğuşun, içsel direncin ve kendime inanmanın bir ifadesi” dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, merak ettikleri konularla ilgili sorularını uzmanlara yöneltme fırsatı buldu. Söyleşinin ardından ise Serpil Savaş’ın tedavi sürecinden izler taşıyan “Görünmeyeni Gör” adlı fotoğraf sergisi ziyaretçilere açıldı.