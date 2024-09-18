Gölyazı’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini ortaya çıkarmak hedefiyle başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. Kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Kentimizin tarihi zenginliklerinin gün yüzüne çıkarılması bölgeyi turizm açısından da çok değerli kılıyor” dedi.

Bursa’nın önde gelen turizm destinasyonlarından Gölyazı’da, bölgenin tarihi ve kültürel kimliğini ortaya çıkarmak için başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle, Bursa Uludağ Üniversitesi adına Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Derya Şahin’in başkanlığında ve Nilüfer Belediyesi’nin desteğiyle yürütülen çalışmalarla antik yapılar gün ışığına çıkarılıyor. Helenistik dönemde inşa edilen ve Roma döneminde revizyon geçiren, zaman içinde depremler ve insan saldırılarıyla hasar gören Zambak Tepe’deki 5 bin 600 kişilik antik tiyatro, orijinal mimarisine uygun olarak yeniden şekilleniyor. Ayrıca Sıbyan Mektebi ve Kız Ada’da da tarihi dokunun ortaya çıkarılması için çalışmalar sürdürülüyor. Helenistik dönemden geç antik döneme kadar izler taşıyan Nekropol Alanı ise cumartesi ve pazar günleri ziyarete açık.

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Şahin’in başkanlığında bu yıl 22 Temmuz’da başlatılan kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kazılar hakkında bilgi aldı. Tarihi yapıların bulunduğu bölgeye kattığı değere sahip çıkan Başkan Şadi Özdemir, “Kentimizin tarihi zenginliklerinin gün yüzüne çıkarılmasına yönelik çalışmaları destekliyoruz. Gölyazı, doğal güzellikleriyle de dünyanın en özel yerlerinden biri. Tarihi değerleriyle bu özelliği daha da artıyor” dedi.

Tarihi ve kültürel dokunun ortaya çıkarılmasıyla turizmde de önemli gelişmeler yaşanacağını belirten Başkan Şadi Özdemir, Akçalar, Fadıllı ve Ayvaköy’ü de kapsayan geniş bir turizm alanı oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi. Başkan Şadi Özdemir, “Bu çalışmalarla hem tarihi ve kültürel mirasımız ortaya çıkacak hem de bölgenin doğal güzellikleri korunacak. Amacımız, kalkınmanın sürdürülebilir olmasını sağlamak” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Derya Şahin ise uzun süredir Nekropol Alanı, tiyatro ve karaya 1 kilometre mesafedeki Kız Ada’da kazı çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Adada su seviyesinin kısmen çekilmesiyle Ekim ayından itibaren çalışabildiklerini ifade eden Şahin, Eylül ayı sonuna kadar tiyatro alanındaki çalışmalara aktif şekilde devam ettiklerini açıkladı. Kazıları tamamlamak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini vurgulayan Şahin, çalışmaların tamamlanmasının ardından bu alanların ziyarete açılmasını amaçladıklarını söyledi. Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın önemli destekleri olduğunu belirten Şahin, Nilüfer Belediyesi’ne de katkılarından dolayı teşekkür etti.