Nilüfer Muhtarlar Derneği, Mehmetçik Vakfı ve Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’e 10’ar bin lira bağışta bulunarak, tüm STK’lara da çağrıda bulundu.

“Huzur ve güven içinde yaşamamızı sağlayan, vatanımızın, bayrağımızın, sınırlarımızın yılmaz bekçileri Mehmetçiklerimizin haklarını asla ödeyemeyiz” diyen Dernek Başkanı Selami Cengiz, yıllardır lösemili çocukların tedavileri ve tedavi sonrası bakımlarını üstlenen LÖSEV’in çalışmalarını da takdirle izlediklerini belirtti. Dernek Sekreteri Hasan Sert’le birlikte iki vakfı ziyaret ederek bağışları gerçekleştiren Başkan Cengiz, “ Önemli olan bağışın miktarı değil bu tür hayır kurumlarımıza her zaman yanında olduklarını hissettirmektir” diyerek demokrasinin uç beyi muhtarlar olarak sosyal projelerin destekçisi olacaklarını söyledi.