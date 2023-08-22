Çin Halk Cumhuriyeti’nin 47 ülkede faaliyet gösteren ve Türkiye’de kurulması planlanan üçüncü nükleer enerji santrali projesi için de görüşmeler yapan SPIC firması, Nükleer Sanayi Derneği’nin yeni üyesi olduİSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de nükleer enerji alanında yatırım yapmak isteyen global firmalar ile yerli sanayicileri bir araya getirerek, nükleer enerji sektörünün gelişmesini amaçlayan Nükleer Sanayi Derneği (NSD), yeni üyeleriyle büyümeye devam ediyor.

Çin’in Devlet Enerji Yatırım Şirketi (SPIC) NSD’nin en yeni üyesi olarak, yerli sanayicilere teknoloji ve bilgi transferi konusunda tecrübelerini aktaracak.

Brezilya, Avustralya, Malta, Pakistan gibi 47 ülke ve bölgede faaliyet gösteren SPIC, merkezi güç ve ısı üretimi, tüketici dostu entegre akıllı enerji, yeşil enerji alanında Çin'in beş büyük elektrik üreticisi arasında yer alıyor.

YERLİ FİRMALARIMIZIN SPIC’İN TEDARİK ZİNCİRİNE GİRMESİ İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi, “Nükleer enerjinin lider global üreticilerinden Çin Devlet Enerji Yatırım Şirketi SPIC’in derneğimizin üyeleri arasına katılması, yerli üreticilerimiz için katma değer sağlayacak. Ülkemizde kurulması planlanan üçüncü nükleer enerji santrali projesiyle de ilgilenen SPIC firmasının deneyimlerinden yerli sanayicilerimiz yararlanabilecek ve aynı zamanda firmanın tedarik zincirinin bir parçası olmak için fırsatlar yakalayacak. Üyelerimizi artırmak ve bu alanda sektörümüz için değer üretmek için çalışmaya devam ediyoruz. Çin Nükleer Enerji Derneği (CNEA) ile de çok yakında iş birliği anlaşması yapmayı hedefliyoruz.” dedi.

Türkiye’de nükleer sektörün gelişmesine öncülük eden Nükleer Sanayi Derneği SPIC’in katılımıyla üye sayısını 17’ye çıkardı.