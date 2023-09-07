4 yıl önce Çinli Lisha Yu'nun cesedi boş bir arazide bulundu. İşlenen bu cinayetin ardından Uygur Türkü olarak tanımlanan 4 kişi tutuklandı. Ancak son gelişmelere göre, aynı arazide Çinli Yu'nun cesedinin bulunduğu noktaya yaklaşık 30 metre uzaklıkta, biri kadın olmak üzere iki ceset daha ortaya çıktı.

Bu arazi, birkaç gün boyunca kepçeler tarafından kazılarak adeta köstebek yuvasını anımsatan bir duruma getirildi. Şimdi ise merak edilen soru şu: Bu iki yeni ceset, Çinli Yu ile bir bağlantısı var mı? İstanbul'da meydana gelen ve Lisha Yu'nun kaçırıldıktan sonra kaza süsü verilerek öldürüldüğü olayın ardından, Söğüt'teki aynı yerde bulunan bu iki cesedin geçmişi araştırılıyor.

Lisha Yu'nun ölümüne ilişkin davanın sonucunda üç sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Ancak bu sanıklar, Lisha Yu'nun cinayetiyle hiçbir ilgilerinin olmadığını iddia etmişlerdi. Mahkeme, bu iddialara rağmen üç sanığı da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etmişti. Dava sürecinde yaşamını yitiren Abdulgaffar Tamuygur'un davası düşerken, bir diğer sanık Kasım Y. ise beraat etti.

Çinli Lisha Yu'nun cesedi, Kızılsaray Köyü'ndeki 70 dönümlük bir çiftlik arazisine gömülmüştü ve bu arazi, Doktor Abdulgaffar Tamuygur'a aitti. İddianameye göre, sanıklar, Lisha Yu'yu canlı canlı bir valize koyarak gece kontrol etmişler ve Yu'nun nefes alamadığını gördüklerinde cesedinin üzerini örtmüşlerdi. Yu'nun cesedi, 1.5 metre derinliğindeki bir çukura gömüldü ve yaklaşık 2 ay sonra bulundu. Sanıklar, suçlamaları reddederek olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiğini savundular.

Bu yeni gelişmelerin ardından, bir dava dosyası tekrar açıldı ve aynı arazide iki yeni ceset daha bulundu. Bu cesetlerin, sanıkların ağırlaştırılmış hapis cezası aldığı tarihe kadar gizli kalmış olduğu belirtiliyor. Çiftlik sahibi Abdulgaffar Tamuygur, ölmeden önce verdiği ifadesinde, arazisindeki cesetlerden haberi olmadığını ve Lisha Yu dahil hiçbirinin mevcut olduğunu iddia etti.

Ancak Adalet Bakanlığı, Bakırköy ve Bilecik Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Söğüt Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen yeni soruşturma kapsamında, şüpheliler yeniden aynı araziye götürüldü ve cesetlerin yerini göstermek istemediler. Kepçeler, yaklaşık dört gün boyunca araziyi kazdı. Çinli Lisha Yu'nun cesedinin bulunduğu ve daha sonra üzeri kapatılan traktör yolunu içeren arazi yeniden kazıldı. Dördüncü günün sonunda, şüphelilerin belirttiği gerçek gömü alanının ardından iki cesete daha ulaşıldı.

Adli Tıp uzmanları, bu iki cesedin Çinli Lisha Yu cinayetinden önce aynı bölgeye gömülmüş olabileceği ihtimalini araştırmaya başladı. Bu gizemli olayın tüm ayrıntıları ve bağlantıları henüz netlik kazanmış değil ve soruşturma devam ediyor.