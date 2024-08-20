ABD’nin köklü bankalarından Republic First Bank, 39 yıllık geçmişine rağmen iflas ederek kapatıldı. Bankanın iflası sonrasında müşteriler, paralarını çekebilmek için banka şubeleri ve ATM'ler önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), Philadelphia merkezli bankanın kapatıldığını ve varlıklarının Fulton Bank’a devredildiğini açıkladı. Pennsylvania Bankacılık ve Menkul Kıymetler Dairesi tarafından kayyum atanan bankanın, artan borç oranları nedeniyle iflas ettiğine karar verildi.

FDIC’nin yaptığı açıklamaya göre, Republic First Bank’ın 32 şubesi Fulton Bank adı altında yeniden hizmet verecek. Bankanın varlıklarının yaklaşık 6 milyar dolar, toplam mevduatının ise 4 milyar dolar civarında olduğu belirtilirken, bu iflasın FDIC’ye 667 milyon dolara mal olacağı tahmin ediliyor. İflas haberi sonrasında müşteriler, ATM'lerden para çekebilmek için yoğun talepte bulundu.

1985 yılında kurulan ve 39 yıldır faaliyet gösteren Republic First Bank, özellikle yüksek gelirli müşterilere yönelik hizmetleriyle biliniyordu. Banka, uzun yıllar boyunca finansal istikrarını korumasına rağmen, son dönemde artan borç yükü nedeniyle faaliyetlerini sürdüremedi.