İnegöl Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay Kemalpaşa mahallesi Yeşilçayır sokakta meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen bir şahıs ile Azerbaycan uyruklu Nurlan B.(27) arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Henüz ismi öğrenilemeyen şahıs, Nurlan'ı bacağından bıçakla yaralayarak kayıplara karıştı.

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavga anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Polis saldırganı arıyor.

Haber Merkezi