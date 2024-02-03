Hakkari Yüksekova'da deprem meydana geldi. AFAD 4,3 büyüklüğündeki depremin saat 06.10'da 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sosyal medya hesabı X'ten konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

"İlimizde sabah saat 6.10'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana dek herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

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