BUSKİ Genel Müdürlüğü Bursa'nın Mudanya ilçesinde su kesintisi yaşanacağını bildirdi.
BUSKİ Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada; Bursa'nın Mudanya ilçesinde 31.01.2024 tarihinde 09.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağını duyurdu.
BUSKİ yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mudanya İlçesi Hasköy Mahallesi ve civarında 31.01.2024 tarihinde 09.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.
Kaynak: İBRAHİM USLUMuhabir: İBRAHİM USLU