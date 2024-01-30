BUSKİ Genel Müdürlüğü Bursa'nın Mudanya ilçesinde su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada; Bursa'nın Mudanya  ilçesinde 31.01.2024 tarihinde 09.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağını duyurdu.

BUSKİ yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mudanya İlçesi Hasköy Mahallesi ve civarında 31.01.2024 tarihinde 09.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

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Kaynak: İBRAHİM USLUMuhabir: İBRAHİM USLU