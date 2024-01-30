Edirne Pazarkule Sınır Kapısı’nda Fen İşleri Müdürlüğü’nde kepçe operatörü olarak çalışırken 2 Mayıs 2018 tarihinde Pazarkule Sınır Kapısı’nda su hattı yenileme çalışmaları sırasında gözaltına alınan ve serbest bırakıldıktan sonra hayatını kaybeden Musa Alerik toprağa verildi.

Edirne Yıldırım Mahallesi Akmescit Camisi’nde kılınan cenaze namazına, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve geçmiş dönem Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, Musa Alerik’in iş arkadaşları ve sevenlerini katıldı. Namaz sonrası taşınarak araca konulan operatörün cenazesi, ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları arasında Yıldırım Mezarlığında defnedildi.

Kanser tedavisi sonrası vefat eden Musa Alerik, Fen İşleri Müdürlüğü’nde kepçe operatörü olarak çalışırken Pazarkule Sınır Kapısı’nda su hattı yenileme çalışmaları sırasında, kullandığı kepçeyle birlikte Kastanies Sınır Kapısı’nı 8 metre geçtiği iddiasıyla tampon bölgede Yunanistan askerleri tarafından gözaltına alınmıştı. Askerler kepçeyi Kastanies gümrüğüne çekerken, Alerik, götürüldüğü Orestiada kentinde çıkarıldığı İlk Derece Mahkemesi’nde, ‘izinsiz giriş yaptığı’ için 5 ay hapis ve bin 500 euro para cezasına çarptırılarak serbest kalmıştı.