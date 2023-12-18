Hindistan'ın kuzeyindeki Ladakh bölgesinde, büyüklüğü 5,7 olan bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Ladakh'ın Padum bölgesinin 30 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı.

Hindistan'ın Ladakh Bölgesinde 5,7 Büyüklüğünde Deprem

Depremin yerin 36,3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Şimdilik elde edilen ilk bilgilere göre, depremin herhangi bir can veya mal kaybına sebep olmadığı ifade edildi.

Hindistan Ulusal Sismoloji Merkezi (NCS) ise depremin büyüklüğünü 5,5 olarak açıkladı. NCS'nin bildirisine göre, depremin merkez üssü Ladakh sınırları içerisinde yer alan Kargil bölgesiydi.