Yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde trafik akışında değişiklikler yaşanıyor. İstanbul-Ankara istikametinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM İzmit-Akmeşe kavşaklarındaki bakım çalışmaları sebebiyle bant aktarımı yapılıyor. Bu nedenle, ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda da Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları arasında, 7-13. kilometrelerde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılmış durumda, aynı zamanda İzmir yönünde de banket kapatma uygulaması yapılıyor.

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Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa istikametinde ise 15-19. kilometrelerde üstyapı onarım çalışmaları sürdürülüyor. Bu nedenle, ulaşım yolun bir bölümünden kontrollü olarak sağlanıyor.

Ankara-Aksaray yolunda Aksaray şehir geçişindeki üst geçitte derz çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple Aksaray-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak sürücüler toplayıcı yola yönlendiriliyor.

Iğdır-Aralık-Dilucu Sınır Kapısı yolunda 73-78. kilometrelerdeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Artvin-Erzurum ayrımı-Yusufeli-İspir yolunda 0-13. kilometrelerdeki 3 tünel ve güzergahlarında elektrik-elektronik ve drenaj sistemleri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.

Zara-İmranlı-Erzincan yolunda ise 4-22. kilometrelerde sathi kaplama çalışması yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları büyük önem taşıyor.

Samsun-Ordu yolunda 0-6. kilometrelerde ise üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Son olarak, İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 27-33. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları yapılmakta olup, sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir.