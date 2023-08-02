SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında zarar gören işletmelere KOSGEB Acil Destek Kredisi ile destek verileceğini açıkladı. İşletmeler, 36 ay taksitli, sıfır faizli kredi kullanabilecek.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında çıkan ve aynı kompleks içeresinde dokuz fabrikaya da sıçrayan yangında zarar gören işletmelere KOSGEB Acil Destek Kredisi ile destek verileceğini açıkladı.

Bakan Kacır, Twitter üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Daha önce deprem ve sel felaketlerinde uyguladığımız KOSGEB Acil Destek Kredisini, İnegöl'de yaşanan yangından etkilenen işletmelerimiz için de devreye alacağız. Sanayicilerimize ve çalışanlarımıza geçmiş olsun. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

YANGINDA HASAR GÖREN İŞLETMELERE ACİL DESTEK PAKETİ

Bakanlık'tan yapılan açıklama ile; Bursa'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında çıkan ve aynı kompleks içerisinde bulunan dokuz fabrikaya daha sıçrayan yangında hasar gören işletmeler için KOSGEB Acil Destek Kredisi devreye alınacak. Yangının hasar verdiği tesislerin ihtiyaçlarına yönelik kullanacakları kredilerin kar payı ve faizinin tamamı KOSGEB eliyle karşılanacak. Böylelikle işletmeler ilk 12 ayı ödemesiz olmak üzere toplamda 36 ay taksitli, sıfır faizli kredi kullanabilecek. Kredi başvuru sürecinde teminat sıkıntısı yaşayan işletmelere, Kredi Garanti Fonu da teminat sağlanacak.

Acil Destek Kredisi daha önce de deprem ve sel bölgelerinde devreye alınmıştı.