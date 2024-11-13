Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, başta deprem olmak üzere olası afetlere karşı hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü dolayısıyla açıklamada bulunan OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, hizmet verdikleri beş ilde AFAD tarafından düzenlenen tatbikatlara katıldıklarını söylerken, deprem ve doğal afetlere yönelik geliştirdikleri Ar-Ge projesi ve afet durumunda veri güvenliği sağlayan Mobil Yedekleme Merkezi hakkında bilgi verdi.İSTANBUL (İGFA) - Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ)deprem, yangın, sel gibi her türlü afete yönelik çeşitli eğitimlere katılırken aynı zamanda teknoloji ve Ar-Ge odağında yenilikçi çözümler geliştiriyor. OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, afetlere yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

12 Kasım 1999 Gölcük Depremi başta olmak üzere deprem ve afetlerde hayatını kaybedenleri anan Yalçın, deprem kuşağında yer alan Türkiye’de afetlere karşı hazır olmanın hayati önem taşıdığını belirterek, “OEDAŞ olarak hizmet verdiğimiz beş ilde, AFAD İl Müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikatlara düzenli olarak katılıyoruz. Bu tatbikatlar, çalışma arkadaşlarımızın afet anında hızlı ve güvenli bir şekilde hareket etme kabiliyetini artırırken aynı zamanda kurum ve kuruluşlar arasındaki iletişimi de güçlendiriyor.” dedi.

ŞEBEKE GÜVENLİĞİ İÇİN AR-GE PROJESİ

Doğal afetlere karşı elektrik dağıtım şebekesinin dayanıklılığını artırmayı hedefleyen bir Ar-Ge projesi üzerinden çalıştıklarını söyleyen Yalçın şöyle devam etti; “OEDAŞ Ar-Ge Departmanımız tarafından geliştirilen ve EPDK’dan onay alan ‘Deprem ve Doğal Afet Projesi’ ile elektrik dağıtım şebekesinin olası bir deprem durumuna karşı hazırlığının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, deprem anı ve sonraki süreçte yapılacak operasyonel faaliyetler ile bu sürece katkı sağlayacak bilgi akışının oluşturulmasını hedefliyoruz.”

MOBİL YEDEKLEME MERKEZİ İLE VERİ GÜVENLİĞİ SAĞLANIYOR

OEDAŞ, veri güvenliği konusunda da yenilikçi çözümler sunarak olası bir afet durumunda sistemin korunmasına büyük önem veriyor. Afet anlarında verilerin korunması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla iki konteynerden oluşan Mobil Yedekleme Merkezi kurduklarını ifade eden Yalçın, “Afet durumunda dahi kritik verilere erişim sağlayarak operasyonlarımızı koordineli ve kesintisiz bir şekilde sürdürme imkanına sahibiz. Yine bu sistem sayesindetüketici verilerini her türlü afette güvenle korumaya devam edebileceğiz.” açıklamasında bulundu.

