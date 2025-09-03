Sevim, kulübün en prestijli reklam alanı olan forma göğüs sponsorluğunu üstlenerek vefanın en güzel örneklerinden birini sergiledi.

Kulüp Başkan Yardımcısı Erdoğan Kızmaz, anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Orhaniyespor Voleybol Takımı’nın temel değerlerinden biri vefadır. Sayın Osman Sevim ve markası Ofischi Premium, her dönemde kulübümüzün yanında olmuş, desteğini esirgememiştir. Bu sezon da forma göğüs sponsorumuz olarak bizlere duyduğu güveni ortaya koymuştur. Bu katkı yalnızca kulübümüze değil, tüm kentimizin spor kültürüne verilmiş büyük bir destektir.”

İş insanı Osman Sevim ise sponsorlukla ilgili şunları söyledi:

“Ofischi Premium olarak sporu, özellikle de kız çocuklarımızın sporla hayata tutunmalarını her zaman destekledik. Mahallemizin takımı Orhaniyespor Voleybol Takımı’nın yanında olmak bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu forma, sadece bir spor forması değil; azmin, emeğin ve geleceğe olan inancın simgesidir.”

Sponsorluk anlaşmasının kent sporuna önemli bir ivme kazandırması beklenirken, Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor Voleybol Takımı camiası da bu desteğin yeni sezonda güçlü bir motivasyon yaratacağı görüşünde birleşti.

Kaynak: BÜLTEN