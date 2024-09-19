Samsun’un İlkadım ilçesinde bir anne, oğlunu kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışan mahalle sakinleriyle tartıştı. İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde, uyuşturucu bağımlılığına yol açtığını iddia ettiği bir ailenin evinin önüne gelen anne, ailesiyle birlikte duruma tepki gösterdi. Daha önce defalarca polis baskınına uğramış ve sürekli kavgalara karışan sorumlu aileyle bu sefer de anne ve ailesi arasında sözlü tartışma yaşandı.

Görüntülerde, anne ve ailesinin söz konusu ailenin evinin önünde tartıştığı, mahalleden gitmeleri ve gençlerden uzak durmaları gerektiğini söyledikleri görülüyor. Kargaşanın tırmandığı anlarda bekçi ve polis ekipleri duruma müdahale etmeye çalıştı. O sırada, evin önünde bulunan gençlerden biri, kalabalığın üzerine yürümeye çalışarak, "Ben mi dedim size gelin" şeklinde tepki gösterdi. Bekçiler, iki grubun karşı karşıya gelmesini engelleyerek genci evine soktu. Olay sırasında bir gencin elinde bıçak olduğu da gözlendi. Üzgün olan aile, polis ve bekçiler tarafından sakinleştirilerek, şikayetçi olmak üzere karakola başvurdu.