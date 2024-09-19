Kocaeli'de İzmit Belediyesi ailelerinden uzakta olan üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla faaliyete geçirdiği Anne Eli hizmeti, üniversitelerin eğitime başlaması ile birlikte 23 Eylül itibariyle yeniden hizmete başlayacak.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve eğitim süreçlerinde ailelerinden uzakta olan öğrencilerin sıcak yemek ihtiyacını karşılamak üzere faaliyete geçirdiği Anne Eli Projesi, yeni eğitim öğretim dönemi ile hizmete başlayacak.

Kocaeli Üniversitesi akademik takvimine göre hizmet veren Anne Eli projesi, 23 Eylül tarihi itibariyle öğrencilere kapılarını açacak.

HAFTA İÇİ HER GÜN

İzmit Belediyesi Ayazma Kültür Merkezi Binası içerisinde bulunan Anne Eli, üniversite öğrencilerine eğitim sezonu boyunca hafta içi her gün saat 17.00 ve 19.00 saatleri arasında hizmet verecek. Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı No:112’de hizmet verecek olan Anne Eli projesinde öğrenciler günde bir öğün ücretsiz sıcak yemek hizmetinden faydalanabilecek. Anne Eli yemekhanesinden faydalanmak isteyen öğrenciler izmitanneeli.izmit.bel.tr web sitesi üzerinden başvuru formunu doldurarak başvurularını gerçekleştirebilecek.