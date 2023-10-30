Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında meydana gelen bir olayda, Yaşar B. (57) adlı bir kişi, tabancayla havaya ateş açarken, bu sırada tabancadan çıkan mermi oğlu Furkan B.'yi (21) yaraladı. Furkan B.'nin hayati tehlikesi olmamakla birlikte, yaralı genç tedavi altına alındı. Yaşar B., olayın ardından adliyeye sevk edildi, ancak oğlu şikayetçi olmadığı için tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar B., bayram coşkusunu paylaşmak amacıyla tabancayla havaya ateş açarken, iddiaya göre son mermiyi düşürmek için tabancasını yere doğrultup tetiğe bastı. Ancak, tabancadan çıkan mermi yerden sekip, oğlu Furkan B.'nin boynuna isabet etti.

Yaralı Furkan B., hızla özel bir araçla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne taşındı. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra tedavi altına alındı ve doktorlar tarafından hayati tehlike olmadığı açıklandı. Furkan B., babası Yaşar B. hakkında şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakıldı.

Yaşar B., ifadesinde Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılını kutlamak amacıyla havaya ateş ettiğini ve olayın tamamen kaza sonucu meydana geldiğini belirtti. Şu an için olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.