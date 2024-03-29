Bilecik’in Bozüyük ilçesinde okuyan lise öğrencileri Bozüyük Belediyesi aceze evinde kalan yaşlıları ziyaret ettiler.

Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Kulübü ile Kültür Edebiyat ve Kütüphanecilik Kulübü öğrencilerin gerçekleştirdikleri ziyarette, kulübün rehber öğretmenleri Celali Yılmaz, Canan Çağatay, Sevgi Turhan, Şenay Erdoğan’da yer aldı.

Sohbet ortamında geçen ziyarette, kütüphane haftası dolayısıyla götürülen hediye kitaplardan okuma etkinliği yapıldı. Öğrencilerin yanlarında getirdikleri hediyelerin takdim edilmesinin ardından ziyaret sona erdi.