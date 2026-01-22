Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (SAMEK) bünyesinde düzenlenen ara tatil programı başladı. Program çerçevesinde hazırlanan anne-çocuk atölyeleri ile liselilere yönelik etkinlikler, farklı merkezlerde uygulamaya konuldu.

Mutfak, el sanatları, kaligrafi ve dekoratif çalışmalar gibi farklı branşlarda düzenlenen atölyelerde katılımcılar, uzman eğiticiler eşliğinde üretim süreçlerini deneyimleme fırsatı buluyor. Sömestr tatili boyunca devam edecek olan etkinliklerde, öğrencilerin boş zamanlarını el becerilerini geliştirerek değerlendirmeleri hedefleniyor. Etkinlikler çerçevesinde özellikle anne-çocuk atölyeleri dikkat çekiyor. Çocuklar, anneleriyle birlikte dekoratif ve sanatsal çalışmalar yaparak ortak üretim sürecine dâhil oluyor. Lise öğrencileri için hazırlanan bölümlerde ise gençler; yemek yapımı ve geleneksel el sanatları branşlarında yeni beceriler kazanmak için atölye çalışmalarına katılıyor.