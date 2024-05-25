Feriha Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi grafik ve fotoğraf alanı 9/G, 10/G, 12/G sınıfı 2. grup öğrencileri, hazırlıkları resim ve fotoğraf çalışmalarını Müzeler Haftası çerçevesinde Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Göç Tarihi Müzesi’nde beğeniye sundu. Merinos AKKM Göç Tarihi Müzesi Sergi Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açış konuşmasını yapan okul öğrencilerinden Elif Saadet, etkinliklerinde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti. Saadet'in, "Victor Hugo'nun, 'Ne yapılsa da iki kişinin hakkı ödenmez, bunlar annemiz ve öğretmenlerimizdir' dediği gibi, bizi her zaman değerli hissettiren ve burada sergi açmamızı sağlayan öğretmenimiz Fatma Esra Gültekin'e de teşekkür ediyoruz. Kendisi bize hep 'Kelebeklerim' diyordu. Kelebekleri onu hiç unutmayacak" dedi.



Düzenlenen sergide Feriha Uyar MTAL Okul Müdür Başyardımcısı Yusuf Demir, “Bugün Grafik ve Fotoğraf alanı öğrencilerimizin kendi hayal güçleri ve öğretmenlerimizin teorik bilgileriyle birleştiği çalışmaların sergisindeyiz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Yıl sonu sergilerini müzede açarak, aynı zamanda bir müze farkındalığı oluşturma fikirlerinden dolayı gençleri ve öğretmenlerini tebrik eden AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz için en önemli aracının eğitim olduğuna inanıyoruz. Geçmişten geleceğe uzanan köprüyü biz burada görüyoruz ve yarınlar adına da umutluyuz” diye konuştu.



Etkinlik, eserlerin görülmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle son bulurken, sergi bir hafta süreyle gezilebilecek.