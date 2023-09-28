İnegöl Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Mevlid Kandili münasebetiyle değerler eğitimi kapsamında İshakpaşa Camii ve medresini ziyaret ettiler.

İLK DERS TARİH

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde öğrencilerin yaşadıkları şehrin tarihi ve kültürel değerlerini öğrenmesi maksadıyla başlatılan ve İnegöl’de “Kuruluştan Kurtuluşa Gençlik Tarihin İzinde” ismiyle gerçekleştirilen proje kapsamında okulların ilk günü İshakpaşa Külliyesi, Turgut Alp Türbesi, Baykocabey Türbesi ve Halhalca Şehitliği’nde ilk ders işlenmişti.

İSHAKPAŞA’YA ÖZEL ZİYARET

Bu projenin devamı niteliğinde tarihi ziyaretler planlayan İnegöl Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi, Mevlid Kandili münasebetiyle değerler eğitimi kapsamında İshakpaşa Camii ve medresine özel bir ziyaret gerçekletirdi.

Değerler Kulübü faaliyeti olarak gerçekleştirilen gezide, İnegöl Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi 9.sınıf öğrencileri İshakpaşa Camii, İshakpaşa Türbesi ve İshakpaşa Medresesi’ni ziyaret ederek, bilgi aldılar. Öğrenciler ayrıca Mevlid Kandili münasebetiyle İshakpaşa’da sergilenen Sakal-ı şerifi incelediler.

ÖĞRENCİLERİN PEYGAMBER SEVGİSİ

Ziyaret hakkında bilgi veren İnegöl Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi müdürü Cavit Yakşi: “Geçmişini bilen insanlar, geleceğe emin adımlarla yürürler. Biz bu ziyaretimizle öğrencilerimize hem tarihi bir bilinç hem de Mevlid kandili münasebetiyle manevi bir anlayış kazandırmayı hedefledik. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğum gününe özel okulumuz bünyesinde gerçekletirdiğimiz etkinlik ve ikramların yanında, bu gezimizde öğrencilerimizin Peygamber sevgisini ve tarihimize ilgilerini gözlemlemek bizleri çok mutlu etti.” Dedi.