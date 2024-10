HARÇLIĞINI PAYLAŞ, ENGELLERİ AŞ

Dün okulda düzenlenen teslim törenine İshakpaşa İlkokulu Müdürü Ömer Ankıt, İZED Başkanı Halil Peynirci, Başkan Yardımcısı Berrin Demiral, 3/E sınıfı öğretmeni Meliha Mut ile öğrenciler katıldı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle öğrencileriyle birlikte bir farkındalık yaratmak istediklerini belirten 3/E Sınıf Öğretmeni Meliha Mut, “Hem sorumluluk bilincini vermek hem yardımseverlik duygusunu aşılamak amacıyla ‘Harçlığını Paylaş, Engelleri Aş´ sloganıyla harçlıklarından arta kalanları kumbaramızda biriktirerek, engelli arkadaşları için iki tane tekerlekli sandalye aldık. Okulların açıldığı Eylül ayından itibaren bunu devam ettiriyoruz. Küçük ama bizler için büyük bir şey. Öğrencilerimiz bu kampanyaya çok istekli ve hevesle yaklaştılar. Hatta bütün harçlıklarını vererek katılan öğrencilerim oldu. Ailelerimizde buna destek verdi. 400 lira topladık. Çok yüksek meblağlar değil ama bir şeye sebep olmak, hayır getirsin diye niyet etmek amacıyla yola çıktık. Güzel sonuçlandığını umuyoruz. 3/E sınıfından 28 öğrencimin tamamı bu kampanyaya destek verdi. Ben, bu kampanyaya destek veren başta öğrencilerime, velilerime, Müdür Yardımcılarımıza ve okul Müdürümüze teşekkür ediyorum. Biz her sene bu tarz projelerle öğrencilerimizin yardımseverlik duygularımızı geliştirmek istiyoruz. Geçen sene bir köy okulunu ziyaret ederek, oradaki öğrencilere hediyeler vermiştik. Bu tür projelerimiz devam edecek” dedi.

ENGELLER BİRLİKTE AŞILIR

İshakpaşa İlkokulu Müdürü Ömer Ankıt ise, “Bizi millet olarak diğer toplumlardan farklı kılan en büyük özelliğimiz yardımlaşmayı, dayanışmayı ve paylaşmayı bilmemizdir. Bugün ülkemizde iki milyonun üzerinde Suriyeli kardeşlerimiz varsa, bu yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmayı bilmemizdendir. Çocuklarımıza dayanışma, paylaşma ve kardeşliği küçük yaşlardan itibaren kazandırmak amacıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde 3/E sınıfımız engelli kardeşlerine bu şekilde tekerlekli sandalye almak için yola çıkmışlar. Harçlıklarından biriktirerek iki tane tekerlekli sandalyeyi engelli kardeşlerine kazandırmışlardır. Bugün bu paylaşmayı ve dayanışmayı gösteren bu küçüklerimiz, yarın inanıyorum ki, engelli kardeşleri için büyüdüklerinde okullar, spor tesisleri ve spor alanları gibi birçok şey yapacaklarına inancım tamdır. Emeği geçen öğretmenimize, velilerimize, hepsinden önemlisi bu küçücük yavrularımıza teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki, engeller birlikte aşılır” diye konuştu.

3/E sınıfı öğrencilerinden Ömer Katırcı ise, “Engelli arkadaşlarımızın da gezme, görme, eğlenme hakları var. Yarında bizim başımıza gelip gelmeyeceğini Allah bilir. Bu kampanyayı arkadaşlarımıza anlattık. Onlardan da yardım aldık” dedi.

İSHAKPAŞA İLKOKULU BİZLERE HER ZAMAN DESTEK VERİYOR

Öğrencilerin yapmış olduğu bu güzel davranışın herkese örnek olması gerektiğini ifade eden İZED Başkanı Halil Peynirci´de, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle yapmış olduğunuz bu destekten dolayı başta okul Müdürümüze, sınıf öğretmenimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde biz güzel etkinlikler yapıyoruz. Ben her zaman söylüyorum; engellilerimizi yılını bir günü anmayalım. Bu engelli kardeşlerinize vereceğiniz iki tekerlekli sandalye, iki kardeşimizi İnegöl´de gezmelerine vesile olacak. İshakpaşa İlkokulu bizlere her zaman destek veriyor. Biz İnegöl´de sizin gibi kardeşlerimizin, öğrencilerimizin, fedakar çocuklarımızın sayesinde 2 bin 500 tane tekerlekli sandalye dağıttık. Bunlarla birlikte 2 bin 502 oldu. Her insan bir engelli adayıdır. İnşallah sizler herkese örnek olursunuz. Hayırseverler sizleri örnek alarak, siz İshakpaşa İlkokulu olarak 2 tane tekerlekli sandalye alıyorsanız, onlar 12 tane, 22 tane alsınlar. Sizlere bu güzel davranışınızdan dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 3/E sınıfı tarafından alınan 2 adet Tekerlekli Sandalye İZED yönetimine teslim edildi.