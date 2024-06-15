İzmit’te karne alan çocuklar şenlikte eğlendi. Oyunların oynandığı çeşitli yarışların düzenlendiği şenlik, eğlenceli anlara sahne oldu.
İzmit Belediyesi 2023-2024 eğitim öğretim döneminin sona ermesini kutlamak amacıyla karne şenliği düzenledi. Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen etkinlikte çocuk oyunları, halat çekme yarışı, workshoplar ve tiyatro gösterisi yer aldı. Öğrenciler, tüm yılın yorgunluğunu atma imkanı buldu.
Programa katılan İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi, çocukların mutluluğuna ortak oldu.
Kaynak: iha