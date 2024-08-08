Çayırova Belediyesi, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde gençlik merkezi kurslarına kayıt olmak isteyen öğrencilere yönelik seviye belirleme sınavı gerçekleştirdi.

Üniversite hayalleriyle yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlanan gençlere yönelik çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi’ndeki üniversiteye hazırlık kurslarına kayıt olmak isteyen öğrencilere yönelik seviye belirleme sınavı yaptı. Çayırova Belediyesi’nin Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde bulunan gençlik merkezinde verilecek YKS hazırlık kursu öncesinde gerçekleştirilen seviye belirleme sınavına çok sayıda Çayırovalı öğrenci katılım gösterdi. 11., 12. sınıf ve mezun grubu öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen sınavda öğrenciler YKS hazırlığı öncesinde YKS sınavı denemesine tabi tutuldu. 24 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında sınava kayıt yaptıran çok sayıda öğrenci, bugün Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde ter döktü. Çayırova Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan duyuruda, “Gençlik Merkezimizde YKS hazırlık kurslarımız kapsamında eğitim alacak öğrencilerimiz için seviye belirleme sınavı gerçekleştirildi. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz” denildi.