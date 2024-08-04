İl içi ve il dışından talepte bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde faaliyet gösteren işletmelere belli sayı ve program dahilinde eğitimler düzenleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı İtfaiye Eğitim Merkezi (OBİTEM) kapılarını Sivil Savunma ve itfaiyecilik Bölümü öğrencilerine açarak geleceğin itfaiyecilerini yetiştirmeye devam ediyor.ORDU (İGFA) - Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencilerine Karadeniz’de tek ve kapsamlı bir itfaiye eğitim merkezi olan Ordu Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi (OBİTEM) imkanlarından faydalandırılarak 40 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim düzenlendi.

TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİM ALDILAR

OBİTEM’ de düzenlenen eğitimde 21 stajyer öğrenciye Yangın Güvenlik Eğitimi, Kişisel Koruyucu Donanımlar, Temiz Hava Solunum Cihazı Kullanımı ve Oryantasyonu, Sıvı ve Kimyasal Yangınlara Müdahale Yöntemleri, İtfaiye Ekipmanları, İtfaiye Olaylarında Kullanılan Bağlar ve Düğümler, Sedye Bağlama ve Taşıma Teknikleri, Trafik Kazalarına Müdahale Yöntemleri vb. konularda eğitimler verildi. Eğitim sonunda stajyer öğrenciler meslek ve sosyal hayatlarında karşılaşabilecekleri itfai olaylara yönelik müdahale tekniklerini tatbik ederek öğrenmiş oldu.

Eğitim sonunda öğrenciler, OBİTEM’de kendilerine sunulan teorik ve pratik eğitim imkanları için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve İtfaiye Dairesi Başkanlığına teşekkür etti.