İstanbul Beykent Üniversitesi öğrencileri, İstanbul Designathon 2024’te geleneksel Türk yemek kültürünü şehir yaşamına uyarlayan “ÇekBük” projesi ile ikincilik ödülüne layık görüldü.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen ve İstanbul Sanayi Odası Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme (İSO ETP) Merkezi tarafından düzenlenen İstanbul Designathon Yarışması, bu yıl "Türk Yemek Kültürünün Gelişmesi için Tasarımlar" temasıyla gerçekleştirildi. İki aşamada düzenlenen yarışmanın başvuru süreci, Prof. Dr. Gülname Turan, Dr. Aydın Öztoprak, Bilal Çinici, Mahmut Kılıçbay, Ferruccio Fenoglio, Çağrı Gizem Varlı ve İSO ETP Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan jüri heyeti tarafından değerlendirilerek tamamlandı. Değerlendirme sonucunda beş finalist belirlendi.

“Daha gelişmiş bir yemek deneyimi sunmayı amaçlıyor”

İstanbul Beykent Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri Ayça Sarıkaya, Esat Arda Kantek, Mehmet Özkan ve Doğukan Eroğlu, "ÇekBük" isimli projeleriyle yarışmada ikincilik ödülünü kazandı. ÇekBük projesi, geleneksel yemek tariflerinin şehir yaşamına uyarlanmasını ve bu uyumda restoranların konumundan yola çıkarak, çöp şiş ürününü odağa almayı hedefliyor. Proje, kullanıcılara sıcaktan korunma, tutuş rahatlığı, servis kolaylığı ve masa düzeni gibi açılardan daha gelişmiş bir yemek deneyimi sunmayı amaçlıyor.