2023-2024 eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılı dağıtılan karnelerle sona erdi. Balıkesir genelinde bin 23 okulda 198 bin 396 öğrenci ile 17 bin 42 öğretmen yaz tatiline girdi.

Bu yıl General Kemal Balıkesir Ortaokulu’nda düzenlene karne dağıtım törenine Vali İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, MHP İl Başkanı Niyazi Tunç katıldı. İl protokolü öğrencilerin karne heyecanını öğrencilerle birlikle yaşadı.

“Ülkemizin geleceğini yetiştiriyorsunuz”

General Kemal Balıkesir Ortaokulu’nda düzenlenen karne dağıtımının ardından okul öğretmenleriyle bir araya gelen Vali İsmail Ustaoğlu yaz tatiline giren öğretmen ve öğrencilere iyi tatiller dileklerini iletti. Öğretmenlik mesleğinin kutsallığından bahseden Vali İsmail Ustaoğlu yaptığı konuşmada, “İlimiz protokolüyle beraber yavrularımızın karne heyecanına ortak olmak istedik. Bugün Balıkesir ilimizde 204 bin öğrencimiz karnelerini alıyorlar. Tabi toplamda da 17 bin 200 civarında da öğretmenimiz var. Bin 24 okulumuzda sizlerle beraber öğrencilerimizin heyecanına ortak olalım istedik. Tabi çok yoğun bir eğitim-öğretim dönemi geçirdiniz. Bizler de okullarımızın eğitim-öğretimde huzurun, güvenliğin sağlanması adına aldığımız tedbirlerle güzel bir dönem geçirdiğimize inanıyoruz. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın en iyi şekilde yetiştirilmesi adına verdiğiniz emeklere biz şükran duygularımızı ifade etmek istiyorum. Sizlerin ektiği tohumlar yarın bir gün bizlerin oturduğu makamlarda, koltuklarda olacaklar, biz buna inanıyoruz. Bu anlamda Balıkesir’imiz eğitim ve öğretimde güzel bir performans sergiliyor. Gerek üniversite sınavında gerek liselere giriş sınavında gerçekten bizleri heyecanlandıran, duygulandıran, gururlandıran öğrencilerimizi mezun ediyoruz ve onları inşallah ülkemizin geleceğine onları emanet ediyoruz. Tabi burada en büyük emek öğretmenlerimizindir. Ben ilkokulun 5 sınıfını bir okulda okudum. İlkokul öğretmenim Trabzonluydu ve ben daha sonra Trabzon’da vali olarak görev yaptım. Ailenizden sonra hayata sizi hazırlayan, ilk elinizden tutan öğretmeniniz yıllar sonra sizi vali olarak görüyor. Ben inanıyorum ki sizlerin emek verdiği yavrularımız yarın bir gün inşallah sizlerin eseri olarak birçok yere gelecekler. Sizler bizim gözümüzde çok değerli ve kıymetli sanatkarlarsınız, zanaatkarlarsınız. Çünkü insan yetiştiriyorsunuz. Ülkenin geleceğini sizler hazırlıyorsunuz. Bugün burada olan tüm arkadaşlarımızın her birinin o kadar güzel anıları, hatıraları vardır ki öğretmenleriyle alakalı bunları anlatacak değilim. Ben de inanın hiçbir zaman tüm meslek hayatım boyunca her yaz memlekete gittiğim zaman muhakkak öğretmenlerimle bir araya gelirim. Tabi şimdi hepsi emekli oldu. Muhakkak onlara bir günümü ayırırım ve onlarla birçok hatıraları, anıları yaşarım. O açıdan onların gözlerindeki pırıltıyı, heyecanını görüyorum ve inanın ki anlatılacak gibi değil. Yani yetiştirdiği evlatları, öğrencilerin bugünlere gelmesindeki duyguları anlatılacak gibi değil. Sizler de aynı duyguları ben inanıyorum ki taşıyorsunuz, taşıyacaksınız. Bu açıdan inşallah güzel bir yaz tatili dönemi geçirip yeni eğitim-öğretim yılında da aynı duygularla, heyecanlarla buralarda olacağınıza ben inanıyorum” dedi.