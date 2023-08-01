Trakya Üniversitesi, patentleri arasına bir yenisini daha ekledi. Dr. Öğretim Üyesi Dinçer Akal tarafından, özellikle yoğun toza maruz kalan tarım traktörleri üzerinde yapılan araştırma neticesinde, bugüne kadar hiçbir içten yanmalı motorda olmayan otomatik hava filtresi temizleme sistemi geliştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Akal yürütücüsü olduğu, Hema Endüstri İK Yöneticisi Makine Yüksek Mühendisi İlker Selvi ve Hattat Traktör Arge Şefi Makine Mühendisi Mustafa Kütük’ün ekip üyesi olarak yer aldığı "İçten Yanmalı Motorlar İçin Hava Filtresi Temizleme Tertibatı" başlıklı buluş Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent almaya hak kazandı.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü ve Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Akal’ın patent sahibi olduğu buluş ile başta traktör motorları olmak üzere tüm içten yanmalı motorlardan maksimum performans sağlanması, daha az yakıt tüketimi ve daha düşük seviyede zararlı egzoz emisyonları elde edilmesi hedefleniyor.

Patent ile ilgili açıklama yapan Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Akal, "Traktörler, İş makinaları ve arazi araçları zorlu şartlarda uzun süre çalıştırılarak yoğun toza maruz kalmaktadır. Kullanım şartlarına bağlı olarak hava filtresinin tıkanması motorun tork, güç değerlerini azaltırken yakıt tüketimini ve zararlı egzoz emisyonlarını da çok büyük oranda artırmaktadır. Ayrıca daha az bilinen bir olgu ise tozun emme havası ile birlikte silindire girmesi sonucunda aşınma ve motorda yağ eksilmesi meydana gelmektedir. Bu durum motorun kullanım ömrünün kısalmasına sebep olmaktadır. Burada bize göre önemli olan bir kaç temel unsur var. Öncelikle bugüne kadar hiçbir içten yanmalı motorda bu sistem mevcut değil. Sonrasında ise motorun performans kayıpları önlenmiş, yakıt tüketimi ve zararlı egzoz emisyonları azaltılmış oluyor. Yaptığımız deneylerde hava filtresinde tıkanıklık seviyesi maksimuma ulaştığında saatteki yakıt tüketiminin 0 arttığı görülmüştür. Ayrıca ekonomik olarak mazot fiyatlarını ve traktörün günde 12 saat çalıştığını düşünürsek çok ciddi bir kazanım sağlanmış olacaktır" diye konuştu.