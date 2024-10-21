Geçen yıl 3 bin 500 öğretmenin katılım gösterdiği Bursa Öğretmen Akademileri'nde bu dönem katılımcı sayısının iki katına çıkması öngörülüyor. Akademiler kapsamında kurulan Bursa Edebiyat Akademisi'nin ilk konuğu, yaşayan en önemli Türk şairlerinden Hüseyin Atlansoy oldu. Yıldırım Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlik yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Programda, Yunus Emre'den başlayarak günümüze kadar uzanan Türk şiirinin gelişim aşamalarını ele alan Atlansoy, şiirin canlandırıcı, iyileştirici ve yön verici özelliklerini Yunus Emre, Şeyh Galip, Mehmet Akif, Yahya Kemal, Nazım Hikmet, Ziya Osman Saba, Necip Fazıl ve Sezai Karakoç gibi şairler üzerinden değerlendirdi. Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, İsmet Özel ve Cahit Koytak gibi yakın dönemin önemli şairlerine de vurgu yapan Atlansoy, “Şiir uzun süre sıfatlarla ilerledi, ancak İkinci Dünya Savaşı sonrası İkinci Yeni akımıyla birlikte sıfatsözden fiilsöze doğru bir yönelim başladı. Bu, şiirimize matematik bilen insanların girmesine vesile oldu,” dedi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, restorasyonu tamamlanarak hizmete açılan Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi hakkında bilgi vererek, bu merkezin sanat, edebiyat ve düşüncenin Bursa'daki önemli merkezlerinden biri olmasını hedeflediklerini belirtti. Başkan Yılmaz, özellikle öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen akademi etkinliklerine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Program sonunda Başkan Yılmaz, Şair Hüseyin Atlansoy'a bir hediye takdim ederken, katılımcılara da Yıldırım Belediyesi yayınlarından çeşitli kitaplar hediye edildi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ve imza etkinliğiyle sona erdi. Bursa Edebiyat Akademisi, bu dönem yirmiden fazla şair ve yazarı Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nde ağırlayacak ve etkinliklere edebiyata ilgi duyan Bursalılar da katılabilecek.