Orhangazi Erenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir öğrencinin ablasının okul müdürüne odasında saldırması eğitim sendikalarının tepkisine sebep oldu. Sendikalar okul bahçesinde toplanarak yaşanan saldırıya tepki gösterdi.

Orhangazi’deki Eğitim Sendikaları, Erenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aysel Bağın’ın saldırıya uğramasına tepki gösterdi. Olay sonrasında adli soruşturma devam ederken, Okul önünde bir araya gelen Türk Eğitim Sen, Eğitim Bir-Sen, Eğitim Sen, Eğitim İş ve Eğitimin Gücü Sendikaları temsilcileri bir araya gelerek yaşanan olaya tepki gösterdi.

Yetkililerin daha ciddi tedbir almasını bekliyoruz

Okul önünde bir araya gelen sendikalar adına açıklama yapan Türk Eğitim Sen Bursa 2.Nolu Şube Başkanı Fatih Gümüş, "Eğitim-öğretim yılının henüz başında bir öğrencinin ablası tarafından darp edilen müdürümüzün yanında olduğumuzu belirtmek ve bu çirkin saldırıyı kınamak için bir arada olduklarını belirterek, değerli okul müdürümüze yönelik bu saldırı aslında bütün eğitim camiamıza ve geleceğe yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırı kamu görevlilerini sistemli bir şekilde itibarsızlaştırma çalışmalarının bir sonucudur. Bütün yetkilileri artık daha ciddi tedbir alma konusunda harekete geçmeye davet ediyoruz" dedi.

Gümüş konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Son yıllarda üzülerek şahit oluyoruz ki, öğretmene şiddet vakaları artık sıradanlaşmış üçüncü sayfa haberleri arasına girmiş durumdadır ifadelerine yer veren Fatih Gümüş, gün geçmiyor ki öğrenci ya da veli tarafından sözlü ya da fiziki şiddete maruz kalan bir öğretmen haberiyle karşılaşmayalım. Öğretmenlerimizin motivasyonuna, itibarına ve hatta canına kasteden şiddet vakaları, artık eğitim hayatımızın en hayati problemlerinden birisi haline gelmiştir. Şiddet vakaları konusunda önleyici ve caydırıcı tedbirleri içeren mevzuat düzenlemeleri zaman kaybedilmeksizin hayata geçirilmelidir. Psikolojik danışmanlık hizmetlerinin etkin hale getirilmesi, disiplin yönetmeliklerinin yetersizliklerinin giderilmesi, okullarda güvenlik önlemlerinin alınması vs. gibi düzenlemeler zaman kaybetmeden yapılmalıdır. Öğretmene verilen değer hususunda öğrenci ve ailelerin bilgilendirilmesi, öğretmene şiddet vakalarının önünün alınması anlamında gözden kaçırılmaması gereken hususların başında gelmelidir."