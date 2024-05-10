Bursa’da bir lisede, lise öğrencilerinin öğretmene yaptığı saygısızlık yine öğrenciler tarafından kaydedildi. Öğretmen de sinirlerine hakim olamayarak öğrenciye bağırdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde bulunan Şehit Er Samet Saraç Anadolu Lisesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir grup saygısız öğrenci, öğretmenini sinirlendirdi. Saygısız hareketlerde bulunan öğrencileri gören öğretmen, öfkesine yenik düşerek öğrencilere bağırdı. Saygısız öğrenciler, o anları cep telefonu ile de kayda aldı.