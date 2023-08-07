24 yaşındaki Umut Kabakcı'nın cesedi, ailesi ve şehir dışından gelen yakınları tarafından evlerine döndüklerinde korkunç bir manzara ile karşılaştı. Genç adam, oğullarının cansız bedeni ve yanında bir enjektörle ölü halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Umut Kabakcı, annesi ve üvey babasıyla birlikte 4 katlı bir apartmanın 2. katında yaşıyordu. Ayaklarında rahatsızlık bulunan genç adam, dışarı çıkmayı tercih etmedi ve ailesi Isparta'dan gelen misafirleriyle birlikte evde kalmaya karar verdi. Ancak birkaç saat sonra eve döndüklerinde, Umut Kabakcı'yı hareketsiz bir şekilde yerde yatarken gördüler. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunan aile, sağlık ve polis ekiplerinin olay yerine gelmesini sağladı.

Sağlık ekipleri, genç adamın bir süre önce hayatını kaybettiğini tespit etti. Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Asmalıevler Mahallesi'nde yaşanan üzücü olayda, Umut Kabakcı'nın ölüm nedeninin belirlenebilmesi için cesedi, Pamukkale Üniversite Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Genç adamın yanında bulunan enjektör nedeniyle uyuşturucu tedavisi gördüğü iddia ediliyor. Ayaklarında bulunan rahatsızlık nedeniyle bu tür tedavilere başvurduğu belirtiliyor.